Песни Лаймы Вайкуле перестанут звучать на радиостанциях России

Латвийская певица Лайма Вайкуле оказалась в "черном списке" радиостанций России. Песни исполнительницы по негласному соглашению вскоре перестанут звучать в эфирах.

Артистка давно прославилась своими русофобскими высказываниями. Последней каплей стал ее музыкальный фестиваль, который в июле этого года прошел в Юрмале.

На фестивале "Рандеву" спели знаменитые украинские и российские артисты. Среди них Андрей Макаревич* (признан иноагентом). В числе прочих гостей были иноагент Максим Галкин* с Аллой Пугачёвой. Сама артистка не выступала, а пародист подпевал Лайме, которая спела хит "Листья желтые".

Вайкуле сообщила, что часть денег пойдет на украинскую армию. При этом с каждой звучащей на радио композиции она получала отчисления в авторском обществе. Теперь она будет лишена источника доходов. Концерты певицы в РФ также под запретом.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России