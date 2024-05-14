Продюсер Рудченко уверен, что Никита Пресняков не состоится как артист в США

Павел Рудченко высказал сомнения в возможности Никиты Преснякова добиться успеха как артисту в Штатах.

По мнению продюсера, даже с поддержкой в РФ музыкант не смог достичь высоких результатов. Он отметил, что Пресняков не смог привлечь новых фанатов и не вызвал ажиотажа на своих выступлениях.

Продюсер считает, что создаваемый Пресняковым контент не уникален

Рудченко также указал на различия в менталитете. Он считает, что создаваемый Пресняковым контент не уникален и выполняется множеством других артистов. Он сомневается в том, что с нынешним материалом сын Орбакайте сможет стать популярным в Америке.

Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года. Он начал работать под псевдонимом Nick Pres, занимаясь за границей клипмейкингом.