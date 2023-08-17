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Провал Франции в Африке укрепил влияние России на континенте – политолог Фолаханми Айна

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Провал Франции в Африке укрепил влияние России на континенте – политолог Фолаханми Айна
В Мире
Фото из открытых источников

Провальная политика Франции на территории стран Африки, а также успехи ЧВК «Вагнер» подтолкнули африканцев на развитие отношений с РФ. Местные жители хотят, чтобы «музыканты» занимались обеспечением их безопасности. Соответствующее заявление сделал политолог, младший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне Фолаханми Айна.

В числе основных ошибок Франции на территории африканских стран политолог назвал провал борьбы с терроризмом. Операция «Бархан», которая продлилась восемь лет, не принесла результатов. По ее завершению активность боевиков лишь возросла. 

Еще один ошибочный шаг Франции – неоколониальная политика в отношении государств материка. За многие года у местного населения накопилось много претензий по поводу действий бывшей метрополии. При этом правительство «союзного» государства лишь усугубляло ситуацию, разграбляя природные ресурсы. 

По мнению политолога, именно вышеперечисленные факторы и сыграли на руку России, которая сейчас развивает отношения с Африкой. 

Напомним, благодаря усилиям бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ЦАР и Мали восстановилась безопасность, а многие мирные жители смогли вернуться в свои дома. Помимо того, «музыканты» проводят тренировки для военнослужащих местных армий, что повышает их обороноспособность.

При этом жители африканских стран высоко ценят работу российских специалистов. Так, на улицах городов регулярно проходят акции в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер». 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Провал Франции в Африке укрепил влияние России на континенте – политолог Фолаханми Айна

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