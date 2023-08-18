"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех военно-технических возможностях ВС России все по-прежнему идет так медленно.

По словам Лукашенко, Российская Федерация сформировала корпус из добровольцев. Он включает в себя 250 тысяч бойцов. Как отметил лидер Республики Беларусь, этот корпус не принимает участие в боевых действиях, а находится в резерве.

Политик добавил, что российская армия за все это время стала абсолютно другой. Бойцы РФ выучились, получили в достатке военной техники, включая беспилотники. При этом коллективный Запад прекрасно понимает, что Россию победить не удастся, заключил Лукашенко.