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Глава разведки Словакии Алач снят с должности после обвинений в создании ОПГ

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Глава разведки Словакии Алач снят с должности после обвинений в создании ОПГ
В Мире
Фото из открытых источников

Президент Словакии отстраняет главу секретной службы SIS, обвиняемого в создании преступной группы

Президент Словакии, Зузана Чапутова, вынесла указ об временном отстранении от должности главы Службы информационной безопасности (SIS) Михала Алача. Недавно полиция задержала Алача, подозревая его в создании преступной группы, превышении служебных полномочий и воспрепятствовании правосудию. Об этом информационное агентство pravda.sk сообщило, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Мартина Стрижинца.

По информации от представителя президента, отстранение Алача от должности было необходимо, так как его пребывание на государственной службе могло угрожать интересам страны. Подробностей об угрозах не раскрывалось.

Полиция задержала главу SIS 19 августа. Согласно данным правоохранительных органов, Алач был причастен к незаконной группе, возглавляемой одним из местных бизнесменов, которая пыталась воздействовать на ход уголовных дел. В ответ на обвинения, Алач отказался признавать вину и уходить в отставку, как сообщили "Известия".

Премьер-министр Словакии, Людовит Одор, прокомментировал задержание главы SIS в ходе экстренного заседания Совбеза страны. Он подчеркнул, что никто в стране не может быть неприкасаемым, если нарушает закон. Глава правительства выразил уверенность в том, что каждый, кто нарушает закон, должен нести ответственность вне зависимости от своего статуса или должности.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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