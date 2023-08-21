На курортном острове Тенерифе (Канарские острова) в Атлантическом океане ученые сделали захватывающее открытие. Они обнаружили гравитационный эффект, который вызывает замедление времени.

Этот феномен показал положительное влияние на жителей острова и позволил наслаждаться более гармоничным восприятием и долгой жизнью. Новое открытие станет ключом к пониманию ценности жизни.

Сообщают, что продолжительность жизни на Тенерифе возросла на 15 лет, продолжая увеличиваться. Как ожидается, люди смогут использовать дополнительные 11 часов для занятий, от которых воздерживались. Но несмотря на значительное увеличение средней продолжительности жизни, численность трудовых ресурсов неизменная.



