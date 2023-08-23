Bloomberg: китайский производитель Huawei получил $30 млрд господдержки для обхода санкций США

Huawei и секретная сеть заводов: борьба с американскими санкциями

Китайская корпорация Huawei, столкнувшаяся с санкциями США в 2019 году, переключилась на чиповое производство. По информации агентства Bloomberg, Китай предоставил гиганту финансирование в размере $30 млрд, чтобы поддержать этот курс.

Данные, полученные от Ассоциации производителей полупроводников (SIA) со штаб-квартирой в Вашингтоне, говорят о том, что Huawei создает в Китае скрытую инфраструктуру заводов. Цель – минимизировать влияние американских санкций и обеспечивать технологические нужды страны. В рамках этой стратегии были приобретены два завода, еще три находятся в стадии строительства.

Американские санкции ограничивают возможности Huawei сотрудничать с компаниями из США. Однако, по заявлениям SIA, при использовании заводов, зарегистрированных на другие компании, Huawei может обходить эти ограничения. Таким образом, у китайской компании появляется доступ к американскому оборудованию для производства чипов.

Представители Минторга США подтвердили, что они мониторят ситуацию и готовы предпринять необходимые действия. Уже добавлены в черный список несколько китайских компаний, включая Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing.

Важно отметить, что SIA включает в себя многие крупнейшие компании в сфере полупроводников, включая Intel, Samsung и TSMC. Согласно Bloomberg, руководство ассоциации рекомендует своим членам быть настороже при работе с предприятиями, имеющими потенциальные связи с Huawei.

Еще в 2022 году появились сообщения о том, что Huawei учреждает заводы для третьих компаний с целью покупки американского оборудования. Глава Huawei подчеркнул, что благодаря санкциям китайское чиповое производство получит новый стимул к росту.

Этот шаг является частью продолжающегося противостояния между Китаем и США в "войне чипов". После введения США ограничений на экспорт технологических чипов, Китай ввел свои санкции против американских компаний, ограничив экспорт ключевых редкоземельных металлов, используемых в производстве чипов.

Заключительно, можно сказать, что борьба за глобальное доминирование в сфере полупроводников продолжается, причем обе стороны используют все доступные ресурсы и стратегии для достижения своих целей.