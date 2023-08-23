В КНР представили сверхмощную игровую консоль Ayaneo Kun

Китайская компания Ayaneo представила новую разработку. Речь идет о сверхмощной портативной игровой консоли Kun. Она оснащена аккумулятором на 75 Втч.

Многие игровые ноутбуки имеют намного меньший аккумулятор, однако в случае с Kun этому есть логичное объяснение. Дело в том, что Ayaneo построена на базе процессора AMD Ryzen 7 7840U, лимит мощности которой составляет 54 Вт. Также консоль получила огромный 8,4-дюймовый экран, разрешение которого составит 2560х1600 пикселей.

В зависимости от версии игровой консоли, на борту игровой приставки установлено от 16 до 64 ГБ ОЗУ, а также SSD накопитель от 512 ГБ до 4 ТБ. Цены стартуют от 1200 дол. за базовую версию.



