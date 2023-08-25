РИАН сообщило: чем грозит России слив тритиевой воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии

Сброшенная с японской атомной электростанции «Фукусима-1» до российских берегов не дойдет. Об этом пишет РИАН, ссылаясь на доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Государственного океанографического института имени Зубова (ГОИН) Николая Дианского.

В баках АЭС «Фукусима-1» скопилось 1,25 миллиона тонн воды, которую применяли для охлаждения реакторов, поврежденных после цунами в 2011 году. Емкости доверху заполнены. 24 августа эксперты начали сброс очищенной от радиоактивных веществ воды в океан.

Как утверждает Дианский, выбросов в настоящее время в несколько раз меньше, чем в 2011 году. При этом течение направлено так, что до российских берегов вода со станции не дойдет. Все будет сосредоточено в узкой маленькой зоне.

Также ученый развеял опасения насчет опасности заражения рыбы и морепродуктов в Японии. Решение КНР запретить импорт рыбы он считает политическим. Вместе с тем подчеркивается, что выбросы радиоактивных загрязнений - это всегда плохо поскольку они разбавляются только благодаря огромным просторам Тихого океана.