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В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro

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В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

На портале 9to5Mac были опубликованы эксклюзивные фото нового iPhone 15 Pro в цвете Titan Gray. Не исключено, что компания Apple уберет золотой цвет из серии новых гаджетов.

Кроме Titan Gray, iPhone 15 Pro доступен и в темно-синем цвете. Им Apple заменит Deep Purple, доступен ранее в iPhone 14 Pro или iPhone 14 Pro Max.

Нужно отметить, что Apple представит новый смартфон серии iPhone 15 12 сентября. Как ожидается, новинку оборудуют улучшенной камерой, титановым корпусом и увеличенным объемом памяти. Цена будет стартовать с отметки 1200 долларов.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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