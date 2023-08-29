RMF: По Польше активно распространяется легионеллез

Новая мобилизация в России неизбежна. Об этом капитан 3-го ранга в запасе, военный эксперт, автор Телеграм-канала «Минная дивизия» Максим Климов
Батальон «Восток», который держит оборону на южнодонецком направлении фронта, у себя в Телеграм-канале описал обстановку по состоянию на субботу, 26
Ученые из США встревожены нынешним положением Земли. Они заявили, что планета переживает всплеск климатических и геодинамических явлений. По
По итогам боя украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа разразился громкий скандал. Он проходил во Вроцлаве (Польша). Украинский боксер
На портале 9to5Mac были опубликованы эксклюзивные фото нового iPhone 15 Pro в цвете Titan Gray. Не исключено, что компания Apple уберет золотой цвет
Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, какой ответ может ВС РФ могут дать на применение ВСУ в Запорожской области авиабомб JDAM. "По