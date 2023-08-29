Yandex.RTB

RMF: По Польше активно распространяется легионеллез

Image 16+
RMF: По Польше активно распространяется легионеллез
В Мире
Фото из открытых источников

RMF пишет, что легионеллез, вспышка которого зафиксирована впервые на юге Польши в конце августа, активно распространяется по всей стране. 

Новые случаи заражения «болезнью легионеров» зафиксировали в других региона страны - в Малопольском воеводстве, где женщина из центра по уходу за пожилыми людьми заразилась после питья водопроводной воды.

Ранее Минздрав Польши заявил, что Legionella в Жешуве распространилась через водопровод. Как уточнило ведомство, версию о заражении микроорганизмами из-за городской системы водоснабжения они рассматривают в качестве самой вероятной и правдоподобной. Количество заразившихся в Польше сейчас составляет 143 человека. Зафиксировано восемь смертей от этого опасного заболевания.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
RMF: По Польше активно распространяется легионеллез

Сегодня, 11:27

РИАН сообщило: чем грозит России слив тритиевой воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии

25-08-2023, 14:02

Российский военный эксперт заявил, что F-16 окажут существенное влияние на ход боевых действий

25-08-2023, 12:03

Bloomberg: китайский производитель Huawei получил $30 млрд господдержки для обхода санкций США

23-08-2023, 14:58

Пригожин рассказал о миссии ЧВК «Вагнер» в Африке

21-08-2023, 22:11

На острове Тенерифе обнаружена аномалия, вызывающая замедление времени

21-08-2023, 18:49

Глава разведки Словакии Алач снят с должности после обвинений в создании ОПГ

21-08-2023, 17:08

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине

18-08-2023, 20:51

Провал Франции в Африке укрепил влияние России на континенте – политолог Фолаханми Айна

17-08-2023, 16:00

WSJ: Великобритания и Сингапур стали аутсайдерами в «новом мировом порядке»

14-08-2023, 20:53

РИАН: В Польше назвали ФРГ, США и Украину своими главными врагами

14-08-2023, 18:52

Gazeta Wyborcza: В Польше молодые девушки боятся конкуренции со стороны украинок

10-08-2023, 21:39

ВОЗ: в мире быстро распространяется новый штамм короновируса EG.5

10-08-2023, 13:18

Посольство России: стратегия США по военному финансированию Украины провалилась

10-08-2023, 09:18

Британец выиграл в лотерею и будет ежемесячно получать 10 тысяч фунтов на протяжении 30 лет

9-08-2023, 19:43

ЧВК "Вагнер" стала для ЦАР символом безопасности - Хинде

9-08-2023, 16:30

Полянский: Киев не собирается помогать украинцам, у которых отобрали ребенка в Швейцарии

9-08-2023, 02:58

В Кембриджском университете выяснили, что ожирение свойственно людям с большим гипоталамусом

8-08-2023, 21:53

Terry Group: КНР не способна обогнать США по ВВП из-за старения населения

8-08-2023, 15:33

На секретной военной базе в Англии началась подготовка к пандемии болезни X

7-08-2023, 18:39

Климов: Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной, новая мобилизация неизбежна
  • 27-08-2023, 11:28

Климов: Ситуация на фронте с нашей стороны далека от благостной, новая мобилизация неизбежна

Новая мобилизация в России неизбежна. Об этом капитан 3-го ранга в запасе, военный эксперт, автор Телеграм-канала «Минная дивизия» Максим Климов

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»
  • 27-08-2023, 09:48

Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

Батальон «Восток», который держит оборону на южнодонецком направлении фронта, у себя в Телеграм-канале описал обстановку по состоянию на субботу, 26

ESSC: ученые из США предупредили о надвигающемся риске самоуничтожения Земли
  • 26-08-2023, 14:42

ESSC: ученые из США предупредили о надвигающемся риске самоуничтожения Земли

Ученые из США встревожены нынешним положением Земли. Они заявили, что планета переживает всплеск климатических и геодинамических явлений. По

По итогам чемпионского боя украинца Александра Усика разразился скандал
  • 27-08-2023, 09:30

По итогам чемпионского боя украинца Александра Усика разразился скандал

По итогам боя украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа разразился громкий скандал. Он проходил во Вроцлаве (Польша). Украинский боксер

В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro
  • 26-08-2023, 14:35

В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro

На портале 9to5Mac были опубликованы эксклюзивные фото нового iPhone 15 Pro в цвете Titan Gray. Не исключено, что компания Apple уберет золотой цвет

Артамонов заявил, что Россия может применить бомбы ОДАБ, убивающие все живое в радиусе 300 метров
  • Вчера, 20:36

Артамонов заявил, что Россия может применить бомбы ОДАБ, убивающие все живое в радиусе 300 метров

Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, какой ответ может ВС РФ могут дать на применение ВСУ в Запорожской области авиабомб JDAM. "По