RMF: По Польше активно распространяется легионеллез

RMF пишет, что легионеллез, вспышка которого зафиксирована впервые на юге Польши в конце августа, активно распространяется по всей стране.

Новые случаи заражения «болезнью легионеров» зафиксировали в других региона страны - в Малопольском воеводстве, где женщина из центра по уходу за пожилыми людьми заразилась после питья водопроводной воды.

Ранее Минздрав Польши заявил, что Legionella в Жешуве распространилась через водопровод. Как уточнило ведомство, версию о заражении микроорганизмами из-за городской системы водоснабжения они рассматривают в качестве самой вероятной и правдоподобной. Количество заразившихся в Польше сейчас составляет 143 человека. Зафиксировано восемь смертей от этого опасного заболевания.