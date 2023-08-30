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Юлиан Репке: ВС Украины прорвали «линию Суровикина»

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Юлиан Репке: ВС Украины прорвали «линию Суровикина»
В Мире
Фото из открытых источников

ВСУ прорвали «линию Суровикина» на критическом участке запорожского направления фронта, утверждает обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке. При этом он ссылается на спутниковые снимки с геолокацией.

Крупнейшая сеть укреплений, рвов, траншей и блиндажей, над которой ВС РФ работали практически полгода, готовясь к наступлению ВС РФ, якобы была прорвана у поселка Вербовое, настаивает журналист.

Названная в честь генерала Сергея Суровикина линия обороны представляет собой размещенные в три ряда бетонные пирамидки - «зубья дракона». По задумке, они должны останавливать продвижение танков.

Репке вспоминает в своей статье, что некоторое время назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (в регионе также были установлены «зубья дракона», но, как рассказывали диверсанты из РДК, они не смогли их задержать) сравнивал их со средневековой «засечной чертой». Однако установленные пирамидки смогли только на сутки сдержать украинские войска, утверждает немецкий обозреватель.

Стоит отметить, что Генштаб противника о прорыве первой линии обороны ВС РФ, о котором пишет Репке, не сообщал. Там лишь коротко отчитались о том, что у ВСУ есть успех на направлениях «Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Вербовое».

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий распространенные немецкой прессой сведения поспешил опровергнуть. По его словам, противник только подошел к первой линии обороны ВС РФ, но не взломал ее.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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