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Huawei Mate 60 Pro был раскуплен за несколько секунд

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Huawei Mate 60 Pro был раскуплен за несколько секунд
Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Компания Huawei в минувший вторник, 29 августа, представила флагманский смартфон Mate 60 Pro и начала принимать предзаказы. По информации сетевых инсайдеров, стартовую партию распродали за несколько секунд.

Пока что покупателям доступен вариант с 12 ГБ оперативной, а также 512 ГБ флеш-памяти. Цена - 960 долларов. Позже появится версия с 256 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым OLED-LTPO-дисплеем, разрешение Full HD+, адаптивная частота обновления - от 1 до 120 Гц и ШИМ 1440 Гц. Он имеет тройную основную камеру с модулями 50 Мп, 12 Мп, 48 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом), аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержку проводной, беспроводной, обратной беспроводной зарядки на 88 Вт, 50 Вт или 20 Вт, поддержку звонков по спутниковой связи, фирменную однокристальную систему Kirin 9000s.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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