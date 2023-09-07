ИБ-эксперт Деденок объяснил, как у россиян мошенники крадут пароли без вирусов и фишинга

Мошенники воспользуются упрощенной схемой социальной инженерии для кражи логинов и паролей у россиян без вирусов и фишинга. Об этом раасказал Роман Деденок, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского», пишет РГ.

Они отправляют письма, утверждая, что нужно верифицировать почтовый аккаунт, и просят отправить данные ответным сообщением, а не переходить по ссылке или скачивать файлы. В противном случае угрожают деактивацией аккаунта в течение 48 часов.

Письма приходят от несуществующей организации "центра обмена сообщениями хостинга веб-почты". В них утверждается, что база данных обновляется до 2023 года, и все неактивные аккаунты будут удалены. Злоумышленники настойчиво советуют подтвердить пользователю свою почту и обновить данные, чтобы они могли знать о активности аккаунта и не удалять его.

Чтобы предотвратить подобные атаки, важно быть крайне осторожными с сообщениями в сети, особенно если они вызывают тревогу и требуют быстрого действия. Не рекомендуется раскрывать конфиденциальные данные, включая логины и пароли, третьим лицам, говорит ИБ-эксперт.