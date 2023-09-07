Найден способ, как удаленно можно «сломать» iPhone

Эксперт по кибербезопасности под псевдонимом Энтони продемонстрировал новый способ атаки на устройства iPhone с использованием хакерского устройства Flipper Zero. Это устройство позволяет злоумышленникам отправлять надоедливые всплывающие окна, предлагающие подключиться к различным устройствам Apple, таким как AirTag, Apple TV, AirPods и др. Они постоянно мешают нормальному использованию телефона, делая его фактически бесполезным.

Атака осуществляется путем настройки Flipper Zero для трансляции сигналов по протоколу Bluetooth Low Energy, привлекая внимание устройств и предлагая им подключиться. Это создает DDoS-подобный эффект, затрудняя или делая невозможным использование iPhone. Энтони отметил, что это "рекламная атака по Bluetooth".

Для предотвращения подобных атак исследователь предложил компании Apple исключить возможность подделки сигналов Bluetooth своих устройств и сократить расстояние, на котором такое подключение возможно.