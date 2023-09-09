Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

Схиархимандрит Зосима, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, обладал особым духовным даром предвидения. Однако, прежде всего, его особый дар выражался в верности единству Русской православной церкви, что он и завещал, поделился епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный редактор издательства Московской патриархии РПЦ.

Игумен РПЦ Кирилл (Сахаров), настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке и родившийся в Луганской области, поделился воспоминаниями о своих встречах со старцем Зосимой. Он отметил, что схиархимандрит Зосима обладал духовным видением и мог предвидеть события, происходящие в наше время.

Сам старец Зосима считался в Церкви человеком с большим духовным опытом и погребенным в молитве. Его завещание перед смертью подчеркнуло важность единства Русской православной церкви и предостерегло от разделения.

Епископ Николай добавил, что Церковь почитает старца Зосиму как личность с глубоким духовным пониманием.