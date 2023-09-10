Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из источника SamMobile.

Компания анонсировала, что устройства Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ признаны устаревшими, и поддержка для них будет прекращена. Больше обновлений, включая патчи безопасности, не будут предоставляться. Эти устройства были выпущены в августе 2019 года.

Samsung также отметила, что использование смартфонов из серии Galaxy Note 10 без обновлений может представлять определенные риски. Эти телефоны были выпущены с предустановленной операционной системой Android 9, и последней поддерживаемой версией ОС для них оказалась Android 12.

Также отметим, что в январе 2020 года Samsung представила модель Galaxy Note 10 Lite, которая будет продолжать получать обновления, включая патчи безопасности.