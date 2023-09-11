Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

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Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Многие владельцы смартфонов считают, что зарядка до 100% обеспечит долгий срок службы аккумулятора. Однако на самом деле это в корне неверно. Заряд свыше 80% может привести к перегреву, что негативно сказывается на работе устройства.

Аккумулятор, как и любая другая деталь, имеет свой ресурс, и его частая зарядка до максимума сокращает его срок службы и может привести к торможению работы телефона.

Еще одной распространенной ошибкой является использование смартфона во время его зарядки. Это может вызвать перегрев аккумулятора, что в конечном итоге приведет к его поломке. Поэтому важно следить за температурой устройства во время зарядки и избегать перегрева.

В общем, правильное обращение с аккумулятором - залог долгой и бесперебойной работы вашего смартфона.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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