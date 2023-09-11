Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung прекратит оказывать поддержку пользователям смартфонов линейки Galaxy Note 10. Информация об этом поступила из
Украина вернула контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Ситуация в екатеринбургских поликлиниках действительно вызывает серьезные затруднения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Переход на
Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, предупреждает о возможных вредных последствиях избыточного потребления
Осень – время уборки урожая и посадки озимых культур. Рекомендации по севу озимых рассказала Наталья Иванцова, руководитель садового центра "Сияние".
Схиархимандрит Зосима, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, обладал особым духовным даром предвидения.