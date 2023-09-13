Тайны востока: многолетний король Иордании оказался шпионом израильского «Моссада»

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Тайны востока: многолетний король Иордании оказался шпионом израильского «Моссада»
В Мире
Источник фото: коллаж Информинг

Согласно архивам «Моссада», король Иордании Хусейн Бен Талал, правивший Королевством с 1952 по 1999 годы, являлся агентом Израиля. Об этом сообщает «Голос арабов».

Утечки из архива израильских спецслужб подтвердили, что многолетний правитель Иордании Хусейн, отец нынешнего Короля Абдаллы II, являлся высокопоставленным агентом Израиля. Он передавал Израилю разведданные, касающиеся Египта и Сирии, накануне Октябрьской войны 1973 года.


Как отмечает «Голос арабов»:

Всего за несколько недель до начала войны в 1967 году, Хусейн, король Иордании, совершил тайный визит в оккупированный Иерусалим, который был в тот момент под контролем Израиля. Здесь он встретился с премьер-министром Голдой Меир и предоставил ей детальные сведения о планах нападения со стороны Сирии на Израиль.

Учреждается, что в «Моссаде» у Хусейна даже был позывной «Янука» (арам.яз. — «младенец»).

«Голос арабов» подытоживает:Долгие годы палестинцы считали короля Иордании израильским шпионом, и сейчас это подтверждено официально.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Тайны востока: многолетний король Иордании оказался шпионом израильского «Моссада»

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