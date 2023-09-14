Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди техноблогеров и пользователей. Одним из значительных изменений стал отсутствие "челки", которую заменил овальный вырез под селфи-камеру, который теперь можно использовать в качестве части интерфейса. Дизайн также подвергся небольшим изменениям - края стали более округлыми. Новые iPhone 15 представлены в пяти цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом.

Один из ведущих мировых техноблогеров Mrwhosetheboss отметил, что предпочитает более яркие и наглядные цветовые решения, а не что-то, что кажется неоднородным и "грязно-белым".

Главным новшеством в iPhone 15 Pro стал долгожданный оптический пятикратный зум. Хотя экраны новых моделей стали ярче, частота обновления осталась на уровне 60 Гц. Однако, по мнению экспертов из Wylsacom, примененная тетрапризма, несмотря на некоторые преимущества, имеет недостатки в качестве изображения и светочувствительности.

В целом, согласно мнению наблюдателей, Apple может находиться в кризисе, так как новых кардинальных идей не представлено, а цены на продукцию остаются очень высокими. У конкурентов, считается, качество продукции часто даже лучше, а цены более доступные.