Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Продолжают появляться подробности ночной атаки украинскими крылатыми ракетами Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, что на территории
Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в
Совершенно фантастическую версию касательно места запуска украинских ракет по военным объектам в Севастополе озвучил военный эксперт Алексей Леонков.
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason провели сравнительный тест скорости открытия игр и приложений на смартфонах Samsung Galaxy A24 и
Жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты, подверглись резкой критике со стороны определенной аудитории. На концерте, который состоялся 12
Вчерашним днем жители Академического района стали свидетелями необычной картины: большой свадебный кортеж остановился на дороге в одном из дворов,