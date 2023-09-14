Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason провели сравнительный тест скорости открытия игр и приложений на смартфонах Samsung Galaxy A24 и Xiaomi Redmi Note 12. Оба устройства оснащены 6 Гб оперативной памяти. Xiaomi Redmi Note 12 работает на процессоре Snapdragon 685, в то время как Samsung Galaxy A24 оснащён процессором Helio G99.

Из результатов тестирования видно, что Samsung Galaxy A24 быстрее запустил большинство приложений и игр. Разница во времени составила 3-4 секунды. Приложения, такие как набиратель номера и настройки, также запустились чуть быстрее на A24. Кроме того, приложение Amazon загружается быстрее на устройстве Samsung.

Игры, такие как Candy Crush Saga, Pin Out, Subway Surfers, Temple Run 2 и PUBG Mobile, также запустились быстрее на Samsung Galaxy A24.

Итак, в целом можно сказать, что благодаря более мощному процессору Samsung Galaxy A24 чаще всего открывает игры и системные приложения быстрее, чем Xiaomi Redmi Note 12. Разница во времени открытия игр составляет примерно 2-3 секунды.