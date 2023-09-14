Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Image 16+
Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в Cupertino гордятся своим решением, но конкуренты решили немного пошутить над Apple из-за этого шага, как сообщает Ferra.

Например, южнокорейская компания Samsung отметила, что переход на USB-C - это не заслуга Apple, а скорее неизбежная необходимость, так как с 2024 года Евросоюз потребует применения этого стандарта во всех смартфонах.

Компания OnePlus напомнила "яблочникам", что они уже давно используют USB-C в своих устройствах.

Конкуренция между Apple и производителями Android-смартфонов продолжает нарастать. В то время как Apple старается представить свои решения как инновации, другие компании не упускают возможности указать на их отставание.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

Сегодня, 10:10

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Сегодня, 09:48

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

11-09-2023, 19:37

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

10-09-2023, 08:24

Что такое «TikTok-мозг»: выяснилось, как просмотр коротких видео влияет на человека

9-09-2023, 10:14

Найден способ, как удаленно можно «сломать» iPhone

7-09-2023, 20:54

ИБ-эксперт Деденок объяснил, как у россиян мошенники крадут пароли без вирусов и фишинга

7-09-2023, 09:09

Huawei Mate 60 Pro был раскуплен за несколько секунд

30-08-2023, 10:05

В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro

26-08-2023, 14:35

В КНР представили сверхмощную игровую консоль Ayaneo Kun

23-08-2023, 09:45

Новая российская система связи может объединять управление 20 беспилотниками

22-08-2023, 08:32

Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$

21-08-2023, 10:36

Найден новый быстрого способ взлома iPhone

18-08-2023, 20:00

Жидкие нейронные сети – будущее, которое близко

18-08-2023, 14:40

Появились фото смартфона под управлением российской ОС «Rosa Mobile»

17-08-2023, 20:04

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

17-08-2023, 19:57

Honor Choice Earbuds X5 поступили в продажу на российском рынке по сниженной цене

16-08-2023, 10:27

Xiaomi презентовала невероятно прочный складной смартфон Mix Fold 3

14-08-2023, 21:08

Новые смартфоны iPhone 15 Pro в теории должны стать дешевле

10-08-2023, 09:15

NVIDIA представила самый быстрый суперчип GH200

9-08-2023, 20:08

SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

Продолжают появляться подробности ночной атаки украинскими крылатыми ракетами Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, что на территории

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

Украина вернула контроль над «вышками Бойко» в Черном море — ГУР

Украина вернула контроль над так называемыми «вышками Бойко» в Черном море, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

Многие владельцы смартфонов считают, что зарядка до 100% обеспечит долгий срок службы аккумулятора. Однако на самом деле это в корне неверно. Заряд

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

Жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты, подверглись резкой критике со стороны определенной аудитории. На концерте, который состоялся 12

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

Совершенно фантастическую версию касательно места запуска украинских ракет по военным объектам в Севастополе озвучил военный эксперт Алексей Леонков.

Участник свадьбы в Екатеринбурге возмутился, что кортеж в Академе сняли на видео

Участник свадьбы в Екатеринбурге возмутился, что кортеж в Академе сняли на видео

Вчерашним днем жители Академического района стали свидетелями необычной картины: большой свадебный кортеж остановился на дороге в одном из дворов,