Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в Cupertino гордятся своим решением, но конкуренты решили немного пошутить над Apple из-за этого шага, как сообщает Ferra.

Например, южнокорейская компания Samsung отметила, что переход на USB-C - это не заслуга Apple, а скорее неизбежная необходимость, так как с 2024 года Евросоюз потребует применения этого стандарта во всех смартфонах.

Компания OnePlus напомнила "яблочникам", что они уже давно используют USB-C в своих устройствах.

Конкуренция между Apple и производителями Android-смартфонов продолжает нарастать. В то время как Apple старается представить свои решения как инновации, другие компании не упускают возможности указать на их отставание.