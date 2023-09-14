Выпущены «вечные» колеса для велосипедов

Image 16+
Выпущены «вечные» колеса для велосипедов
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Компания Smart Tire в сотрудничестве с NASA представила инновационные "вечные" колеса для велосипедов. Вместо обычного воздуха в них используется пружина из никель-титанового сплава. Эта технология позволяет колесу сохранять форму и деформироваться при столкновениях, затем автоматически возвращаясь в первоначальное состояние. Благодаря этому ямки и неровности дороги почти не ощущаются во время поездки.

Эти колеса также практически невозможно спустить, даже при серьезных повреждениях. Они могут быть использованы до тех пор, пока наружный слой резины не износится, что оценивается в 12 тысяч километров. Разработчики утверждают, что велосипед может выйти из строя раньше, чем эти колеса.

Изначально NASA применяла аналогичную технологию в марсоходах, используя пружинный каркас в шинах. Теперь эта инновация нашла применение в велосипедных колесах. Комплект под названием Metl оценивается в 1300 долларов, а начало поставок запланировано на лето следующего года.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Сегодня, 20:50

Выпущены «вечные» колеса для велосипедов

Сегодня, 20:48

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

Сегодня, 10:10

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Сегодня, 09:48

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

11-09-2023, 19:37

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

10-09-2023, 08:24

Что такое «TikTok-мозг»: выяснилось, как просмотр коротких видео влияет на человека

9-09-2023, 10:14

Найден способ, как удаленно можно «сломать» iPhone

7-09-2023, 20:54

ИБ-эксперт Деденок объяснил, как у россиян мошенники крадут пароли без вирусов и фишинга

7-09-2023, 09:09

Huawei Mate 60 Pro был раскуплен за несколько секунд

30-08-2023, 10:05

В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro

26-08-2023, 14:35

В КНР представили сверхмощную игровую консоль Ayaneo Kun

23-08-2023, 09:45

Новая российская система связи может объединять управление 20 беспилотниками

22-08-2023, 08:32

Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$

21-08-2023, 10:36

Найден новый быстрого способ взлома iPhone

18-08-2023, 20:00

Жидкие нейронные сети – будущее, которое близко

18-08-2023, 14:40

Появились фото смартфона под управлением российской ОС «Rosa Mobile»

17-08-2023, 20:04

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

17-08-2023, 19:57

Honor Choice Earbuds X5 поступили в продажу на российском рынке по сниженной цене

16-08-2023, 10:27

Xiaomi презентовала невероятно прочный складной смартфон Mix Fold 3

14-08-2023, 21:08

SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

Продолжают появляться подробности ночной атаки украинскими крылатыми ракетами Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, что на территории

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

Совершенно фантастическую версию касательно места запуска украинских ракет по военным объектам в Севастополе озвучил военный эксперт Алексей Леонков.

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason провели сравнительный тест скорости открытия игр и приложений на смартфонах Samsung Galaxy A24 и

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

Жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты, подверглись резкой критике со стороны определенной аудитории. На концерте, который состоялся 12