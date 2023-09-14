Выпущены «вечные» колеса для велосипедов

Компания Smart Tire в сотрудничестве с NASA представила инновационные "вечные" колеса для велосипедов. Вместо обычного воздуха в них используется пружина из никель-титанового сплава. Эта технология позволяет колесу сохранять форму и деформироваться при столкновениях, затем автоматически возвращаясь в первоначальное состояние. Благодаря этому ямки и неровности дороги почти не ощущаются во время поездки.

Эти колеса также практически невозможно спустить, даже при серьезных повреждениях. Они могут быть использованы до тех пор, пока наружный слой резины не износится, что оценивается в 12 тысяч километров. Разработчики утверждают, что велосипед может выйти из строя раньше, чем эти колеса.

Изначально NASA применяла аналогичную технологию в марсоходах, используя пружинный каркас в шинах. Теперь эта инновация нашла применение в велосипедных колесах. Комплект под названием Metl оценивается в 1300 долларов, а начало поставок запланировано на лето следующего года.