RG.RU: пользователям из России и Беларуси ограничили доступ к игре Mortal Kombat 1

Пользователям из России и Беларуси временно ограничен доступ к игре Mortal Kombat 1, которая была выпущена 14 сентября. В настоящее время играть в неё могут только пользователи с премиум-версией, остальные смогут присоединиться к игре с 19 сентября.

Однако российские и белорусские игроки столкнулись с проблемами входа в игру, так как требуется подключение к серверам WB Game, доступ к которым ограничен через Amazon CloudFront. Об этом сообщили пользователи на странице Steam.

Из-за этого не работает многопользовательский режим, а также прокачка и некоторые функции и режимы. Единственный способ решить эту проблему — использовать VPN, но это также может негативно сказаться на игре, в частности, могут возникнуть некоторые проблемы с навыками игрока.