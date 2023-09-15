RG.RU: пользователям из России и Беларуси ограничили доступ к игре Mortal Kombat 1

Image 16+
RG.RU: пользователям из России и Беларуси ограничили доступ к игре Mortal Kombat 1
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Пользователям из России и Беларуси временно ограничен доступ к игре Mortal Kombat 1, которая была выпущена 14 сентября. В настоящее время играть в неё могут только пользователи с премиум-версией, остальные смогут присоединиться к игре с 19 сентября.

Однако российские и белорусские игроки столкнулись с проблемами входа в игру, так как требуется подключение к серверам WB Game, доступ к которым ограничен через Amazon CloudFront. Об этом сообщили пользователи на странице Steam.

Из-за этого не работает многопользовательский режим, а также прокачка и некоторые функции и режимы. Единственный способ решить эту проблему — использовать VPN, но это также может негативно сказаться на игре, в частности, могут возникнуть некоторые проблемы с навыками игрока.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
RG.RU: пользователям из России и Беларуси ограничили доступ к игре Mortal Kombat 1

Сегодня, 11:14

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Вчера, 20:50

Выпущены «вечные» колеса для велосипедов

Вчера, 20:48

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

Вчера, 10:10

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Вчера, 09:48

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

11-09-2023, 19:37

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

10-09-2023, 08:24

Что такое «TikTok-мозг»: выяснилось, как просмотр коротких видео влияет на человека

9-09-2023, 10:14

Найден способ, как удаленно можно «сломать» iPhone

7-09-2023, 20:54

ИБ-эксперт Деденок объяснил, как у россиян мошенники крадут пароли без вирусов и фишинга

7-09-2023, 09:09

Huawei Mate 60 Pro был раскуплен за несколько секунд

30-08-2023, 10:05

В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro

26-08-2023, 14:35

В КНР представили сверхмощную игровую консоль Ayaneo Kun

23-08-2023, 09:45

Новая российская система связи может объединять управление 20 беспилотниками

22-08-2023, 08:32

Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$

21-08-2023, 10:36

Найден новый быстрого способ взлома iPhone

18-08-2023, 20:00

Жидкие нейронные сети – будущее, которое близко

18-08-2023, 14:40

Появились фото смартфона под управлением российской ОС «Rosa Mobile»

17-08-2023, 20:04

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

17-08-2023, 19:57

Honor Choice Earbuds X5 поступили в продажу на российском рынке по сниженной цене

16-08-2023, 10:27

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди

SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

SHOT заявляет, что в результате атаки украинскими крылатыми ракетами повреждены подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск»

Продолжают появляться подробности ночной атаки украинскими крылатыми ракетами Севастопольского морского завода им. С. Орджоникидзе, что на территории

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

Недавно компания Apple представила новую модель iPhone 15, в которой заменила привычный разъем Lightning на USB-C. В ответ на это нововведение в

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Reason провели сравнительный тест скорости открытия игр и приложений на смартфонах Samsung Galaxy A24 и

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли быть запущены ВСУ по Севастополю из F-16

Совершенно фантастическую версию касательно места запуска украинских ракет по военным объектам в Севастополе озвучил военный эксперт Алексей Леонков.

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

В Дагестане жестко раскритиковали женщин за поход на концерт Басты

Жительницы Дагестана, посетившие концерт Басты, подверглись резкой критике со стороны определенной аудитории. На концерте, который состоялся 12