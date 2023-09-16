Корпус нового iPhone 15 Pro частично сделан из титана

12 сентября 2023 года компания Apple представила свои новые флагманские смартфоны - iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Эти устройства стали объектом широких обсуждений как среди пользователей, так и среди экспертов. В рамках 15-й серии iPhone они предложили множество интересных функций и особенностей.

Одной из ключевых тем обсуждения стала производительность новых смартфонов. Некоторые пользователи отметили, что прирост производительности устройств с новым процессором Apple A17 оказался не таким значительным, как ожидалось. Важно отметить, что процессор A17 имеет важное значение в маркетинговой стратегии Apple и делает эти смартфоны привлекательными для игроков.

Другой вопрос, вызвавший обсуждение, - это внешняя рамка устройства, выполненная из титана. Некоторые участники презентации ошибочно подумали, что весь корпус смартфона изготовлен из этого материала, однако на самом деле только рамка. Остальная часть корпуса сделана из 100% переработанного алюминия. Apple применила специальную технологию для соединения этих материалов, что позволило создать устройство с уникальным дизайном и повышенной прочностью.