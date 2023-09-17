Apple пообещала обновить iPhone 12 после обвинений в высокой радиации

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Apple пообещала обновить iPhone 12 после обвинений в высокой радиации
Новости Hi-Tech
Источник фото: Коллаж Информинг

Американская компания Apple официально анонсировала выпуск обновления прошивки для смартфонов iPhone 12 во Франции с целью устранения проблемы с избыточным уровнем радиации. Важно отметить, что данное обновление будет доступно исключительно для пользователей во Франции.

Ранее Национальное агентство по частотам Франции (ANFR) временно приостановило продажи смартфонов iPhone 12 от Apple на территории страны в связи с превышением установленного уровня удельного коэффициента поглощения (SAR). Несмотря на незначительное превышение нормы, необходимо было найти решение данной проблемы.

Агентство выдало официальное предписание компании Apple с требованием незамедлительно устранить данную неисправность. В случае невыполнения этого требования ANFR предупредило, что Apple будет вынуждена отозвать все ранее проданные iPhone 12 на территории Франции.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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