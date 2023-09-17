Apple пообещала обновить iPhone 12 после обвинений в высокой радиации

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди
17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более
Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во
Западные средства массовой информации продолжают массово тиражировать спутниковые снимки Севморзавода после вчерашней ракетной атаки на него. Они
Стратегическое командование ВСУ в своем Телеграм-канале опубликовало официальное сообщение о том, что утром в четверг, 14 сентября, Силы обороны
Завод "Москвич" представил новую модель - лифтбек "Москвич 6", основанную на китайской JAC Sehol A5 Plus 2021 года. Это третья модель, выпущенная