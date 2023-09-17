Китайский регулятор рассекретил данные об аккумуляторах iPhone 15

Информация из базы данных китайского регулятора позволяет нам взглянуть на ёмкость аккумуляторов новых моделей iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro Max.

Хотя Apple, как обычно, не раскрывает точных цифр по ёмкости каждой модели, она предоставляет данные о предполагаемом времени автономной работы устройств. Например, компания сообщила, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus способны работать до 20 и 25 часов соответственно при воспроизведении видео.

Что касается моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, то их аккумуляторы обеспечивают работу до 23 и 29 часов соответственно. Эти показатели практически соответствуют прошлогодней линейке iPhone 14. Возможно, эффективность нового процессора A17 Pro несколько ниже ожиданий, выдвигаемых перед релизом новых смартфонов. Тем не менее, указанные ожидаемые времена автономной работы при воспроизведении видео кажутся весьма внушительными. Если эти данные подтвердятся, то новые модели iPhone 15 окажутся более долгоживущими в сравнении с предыдущими поколениями.