Актер Пашутин заявил, что россияне чересчур добры к Вайкуле

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Актер Пашутин заявил, что россияне чересчур добры к Вайкуле
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Источник фото: Коллаж Информинг

Александр Пашутин высказал свою точку зрения относительно запрета на творчество Лаймы Вайкуле в России. По мнению актера, данное решение слишком благоприятное для самой Вайкуле. Пашутин утверждает, что певице следует быть благодарной русскому народу за доброту и терпимость к её поступкам.

Актер предполагает, что в других обстоятельствах, в том числе в 1941 году, судьба Вайкуле могла бы сложиться гораздо более жёстко.

Согласно Пашутину, отсутствие Лаймы Вайкуле в музыкальной сфере никак не повлияет на её популярность. Актер считает, что говорить о Вайкуле стоит не так, как будто она является выдающейся артисткой вроде Эллы Фицджеральд.

По мнению Пашутина, Вайкуле поступила как "продажная жена", которая ушла, но её всё равно помнят. Он считает, что многие "уехавшие" оставили память о себе, но со временем они будут забыты.

Напомним, что в настоящее время в России запрещено использование творчества Лаймы Вайкуле. Её песни больше не транслируются на музыкальных каналах и радиостанциях, даже архивные записи подлежат запрету, а выступления на концертных записях были вырезаны.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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