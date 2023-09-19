Актёр Савинков рассказал о разладе с коллегой Захаровой и причине её проблем с алкоголем

Павел Савинков, который играл мужа Лены Полено в сериале "Счастливы вместе", рассказал о напряженных отношениях с актрисой Юлией Захаровой. Он прокомментировал ситуацию с её появлением в пьяном виде на похоронах заслуженного артиста РФ Вячеслава Гришечкина.

Савинков подтвердил, что с Захаровой не были обсуждены возможные съёмки продолжения сериала. Сценаристы, кажется, убрали сюжетную линию о семье Полено. Актриса Наталья Бочкарёва, сыгравшая роль Даши Букиной, считает, что это могло повлиять на Захарову и привести к депрессии, учитывая, что она давно не получает предложений о ролях.

Захарова не поддерживает контакт с коллегами, и ранее у неё не было известно пристрастий к алкоголю. Несколько лет назад она упоминала о своих переживаниях из-за того, что её не приглашают на киносъёмки.