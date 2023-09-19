Актёр Савинков рассказал о разладе с коллегой Захаровой и причине её проблем с алкоголем

Выступая на бесплатном концерте в честь "БоксЗабега" в Екатеринбурге, популярная певица Ольга Бузова решила приблизиться к своим фанатам, спустившись
Комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышла на экраны 3 апреля 1967 года. Зрители снова встретились с любимыми
Вячеслав Гришечкин, известный своей ролью в сериале "Солдаты", скончался в возрасте 62 лет. По сообщению телеканала "Рен ТВ", в начале сентября у
Фигурист Роман Костомаров открыто признал, что его первый брак с Юлией Лаутовой был большой ошибкой. Он рассказал об этом в ходе участия в шоу
Дочь музыканта Сергея Трофимова приняла участие в шоу «Голос. Уже не дети» и смогла завоевать внимание как Полины Гагариной, так и своего прошлого
Украинская киноассоциация обратилась к президенту Каннского фестиваля, Айрис Кноблох, с требованием, что в каждом современном фильме должен