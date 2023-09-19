Состояние Пахмутовой ухудшилось после смерти супруга Добронравова

С глубоким прискорбием Александра Пахмутова узнала о смерти своего любимого мужа Николая Добронравова. Поначалу композитор восприняла это известие сдержанно, но, как сообщает "МК", затем почти постоянно плакала. Сейчас она находится в эмоционально тяжелом состоянии, что вполне естественно для человека, потерявшего своего супруга.

Александра Николаевна проходит наблюдение врачей и принимает транквилизаторы. В настоящий момент она осознает трагедию произошедшего. Несмотря на все трудности, она является сильной и волевой женщиной. Мы надеемся, что с поддержкой близких и временем она сможет преодолеть эту тяжелую утрату.

Николай Добронравов скончался в столичной больнице на 95-м году жизни. Церемония прощания с ним состоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Перед этим все желающие смогут проститься с поэтом в Концертном зале имени Чайковского. Церемония начнется в 13:00 и продлится три часа.