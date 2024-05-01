Участницы шоу «Невеста. Экстра любовь» устроили жесткую драку за «холостяка» Гецати

В популярном проекте «Невеста. Экстра любовь» борьба за сердце аланского провидца Константина Гецати в Марокко обострилась до драк. В новом эпизоде холостяк устроил фотосессию для участниц. После этого он незаметно ушел с 39-летней Анной Голубых, которая рассказала ему о своей трагедии - потере мужа.

Волкова напала на Анну

Благодаря Гецати, Голубых смогла общаться с духом покойного супруга, что сильно потрясло ее. Другие девушки были недовольны длительным отсутствием Гецати. Возмущенная Александра Волкова напала на Анну. 24-летняя участница ударила ее, столкнув в бассейн. Волкову могли бы выгнать из шоу, но Гецати решил исключить из проекта Марию Махаринскую, пишет MAXIM Online.