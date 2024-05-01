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Экс-участница «Фабрики звёзд» Рыженкова поделилась подробностями родов в туалете кафе

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Экс-участница «Фабрики звёзд» Рыженкова поделилась подробностями родов в туалете кафе
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Арина Рыженкова впервые рассказала о необычных родах в туалете московского кафе. Об этом она поведала в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ. 

Как призналась певица, она не испытывала сильной боли. В январе экс-участница «Фабрики звёзд» почувствовала недомогание, когда находилась в кафе, а затем поняла, что это начались роды. Рыженкова уверяет, что справилась самостоятельно, используя для этого настил из своих штанов. 

Арина перегрызла пуповину

После 3-х потуг младенец появился, а Арина перегрызла пуповину. После этого сотрудники заведения вызвали медиков, которые госпитализировали ребенка и мать. У нее был диагностирован коронавирус, но в остальном они оказались здоровы.

Информационное агентство «Informing»

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