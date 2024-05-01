Ирина Пегова поразила поклонников выходом в красном наряде

Ирина Пегова поразила своих поклонников новым ярким образом, представившись в социальных сетях в красном наряде. На размещенном снимке, который она опубликовала, артистка была изображена в приталенном пиджаке красного цвета, широких брюках, дополненных высокими каблуками.

Источник фото: @PEGOVAIRINA

Поклонники оценили образ положительно, отметив его стильность. Многие написали, что этот наряд очень подходит актрисе.

Интересно: Пегова, родившаяся 18 июня 1978 года в Выксе (Нижегородская область) начала свою карьеру в 2003 году с дебюта в кинофильме «Прогулка» Алексея Учителя. Фильмография звезды насчитывает уже более 110 работ.