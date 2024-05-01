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Экс-жена Тимура Родригеза Анна очень тяжело переживает развод из-за его измен

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Экс-жена Тимура Родригеза Анна очень тяжело переживает развод из-за его измен
Знаменитости
Источник фото: @TrodRiguezzz

Анна Девочкина продолжает тяжело переживать развод с Тимуром Родригезом, с которым прожила несколько лет вместе, воспитывая совместных детей.

В 2023 году шоумен объявил о разводе. Он подчеркнул, что они остаются любящими родителями, хотя просил не комментировать слухи. Затем в СМИ появились сообщения о его отношениях с Катей Кабак, что вызвало болезненную реакцию у экс-жены. Девочкина выразила разочарование в некоторых публикациях и поделилась о своем эмоциональном состоянии.

Она также упомянула об изменах со стороны бывшего мужа, которые впоследствии удалила. Сам Родригез не комментировал обвинения.

Информационное агентство «Informing»

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