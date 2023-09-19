StarHit: Меладзе может встречаться с 22-летней певицей Тарасовой

Композитору Константину Меладзе, 60 лет, удалось создать новую песню под названием "Почему я?", в сотрудничестве с 22-летней украинской певицей Софией Тарасовой из "ВИА Гры". Эта молодая исполнительница, по словам наблюдателей из StarHit, стала новой любимицей Меладзе и возможно заменит Веру Брежневу. Тарасова присоединилась к группе в 2020 году и высказывает только теплые слова о Меладзе, что вызвало разговоры о возможной романтической связи между ними.

Интерес к предполагаемым отношениям Меладзе и Тарасовой был вызван двухлетним молчанием Брежневой о своем супруге, а также высказываниями Софии о невероятной поддержке, оказанной продюсером в трудные времена.

В августе 2023 года появились сообщения о второй попытке Меладзе продать свой особняк на Рублевке. В обновленном объявлении стоимость дома в элитном поселке "Миллениум парк" выросла с 300 миллионов до 350 миллионов рублей. Ранее коттедж был выставлен на продажу в феврале 2023 года. Общая площадь дома составляет 700 квадратных метров, а рядом находится участок в 36 соток. В доме есть хамам, спортзал, камин, а также использованы итальянские обои и мебель ручной работы.