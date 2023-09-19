Умерла актриса, сыгравшая лаборантку в фильме «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Актриса Любовь Майкова скончалась 18 сентября. О причинах смерти не сообщается. Она была известна благодаря своим ролям в фильмах 80-х годов. В течение 40 лет проживала в Сиэтле, США. В 1980 году окончила ГИТИС. Театр Малая драматическая труппа, основанная её и другими выпускниками театральных вузов, встречает соболезнования родным и близким актрисы.

В театре, с 1986 по 1989 год, она исполнила роли в постановках, включая "Ричард III" Уильяма Шекспира (роль Маргариты) и "Снежная королева" по сказке Ханса Кристиана Андерсена (роль Герды).

В кино Любовь Майкова дебютировала в фильме "Вам и не снилось" режиссера Ильи Фрэза, где сыграла роль лаборантки. Её также можно увидеть в таких фильмах, как "Салон красоты" Александра Панкратова-Черного, "Забытая мелодия для флейты" Эльдара Рязанова, и "Где находится нофелет?" Геральда Бежанова, где сыграла с Владимиром Меньшовым в главной роли.