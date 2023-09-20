В Судане украинские спецслужбы могли атаковать суданскую милицию, связанную с ЧВК «Вагнер»

В Сети появилась информация об атаке дронами отрядов суданской милиции, с которой может быть связана созданная в РФ ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает CNN, отмечая, что за атакой могут стоять украинские спецслужбы.

Информация об атаке дронами по полувоенным отрядам суданской полиции опубликована рядом СМИ. При этом также есть кадры этой атаки. На опубликованных кадрах видно, что дрон стремительно подлетает к джипу, в котором едут вооруженные люди, и атакует его.

Можно также заметить, что на панели управления БПЛА есть надписи на украинском языке. На это указывают в CNN.

Если за этой атакой действительно стоят украинские спецслужбы, то это значит, что в борьбе с российскими наемниками они вышли уже далеко за границы своей страны.

Корреспондент CNN пообщался с украинским источником и тот сообщил, что удары украинские спецслужбы могли наносить по «не суданским военным».

«Похоже, ответственными за эти нападения были украинские спецслужбы», — сообщил источник.

Отметим, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в августе погиб на территории РФ в авиакатастрофе. После этого пошли разговоры, что бойцы ЧВК могут быть переброшены в Африку, чтобы РФ и далее могла реализовывать там свои интересы.