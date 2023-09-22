Роспотребнадзор проинформировал, грозит ли России бубонная чума

Роспотребнадзор следит за ситуацией с неподтвержденным случаем чумы у жителя Монголии. Однако риск передачи инфекции на территорию России оценивается как минимальный, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Специалисты Роспотребнадзора поддерживают постоянный контакт с монгольскими коллегами в связи с регистрацией неподтвержденного случая бубонной чумы у жителя (провинции - прим. ред.) Завхан, который употребил в пищу мясо инфицированного сурка. Расстояние от данной провинции до границы РФ составляет 200 километров. Вероятность заражения на территории России минимальна", - цитируется в сообщении агентства.

Как отмечает РИА Новости, монгольские специалисты предприняли меры для предотвращения распространения инфекции. Пациента с подозрением на чуму изолировали, проводятся лабораторные исследования. Его состояние стабильное, окончательный диагноз будет установлен 21 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор проводит усиленный санитарно-карантинный контроль. Противочумные учреждения ведомства активно работают по предотвращению заболеваний чумой на территории России, уточнили в РИА Новости.