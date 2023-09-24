В Европе гречку продают только в аптеках и очень дорого: вот в чем кроется причина

Маловероятно, что найдется человек, который не пробовал гречневую кашу. Это культовое блюдо, которое занимает почетное место на наших столах. Казалось бы, такая вкусная и полезная крупа должна быть популярна во всем мире.

Однако, даже в соседних европейских странах гречку практически не употребляют. Многие жители Евросоюза даже не слышали о ней. В обычных магазинах ее не найти, и иногда единственное место, где можно найти гречку, - это аптека, где она продается как диетическое питание для облегчения желудочных проблем.

Существует мнение, что европейцам не нравится вкус гречки, который для них довольно специфичен. Впрочем, это может быть вопросом привычки, подобно тому, как многие из нас в детстве не понимали вкус оливок и маслин, но позже начали их ценить. Цена также играет роль в ограничении распространения гречки в Европе.

Кроме того, основной причиной слабой популярности гречки в Европе являются трудности в выращивании этой культуры. Она не растет на всех почвах, и ее производство требует особых условий. Гречка также известна своей способностью вытягивать питательные вещества из почвы, что делает ее выращивание более сложным.

Таким образом, интенсивное выращивание гречки не приемлемо для европейских фермеров из-за климатических и почвенных условий. Итак, причина, по которой гречку редко употребляют в Европе, не связана с ее вкусом, а скорее с дороговизной и сложностью ее выращивания.

Несмотря на желание, европейцам не удается наладить массовое производство гречки из-за климатических и почвенных ограничений.