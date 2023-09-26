Эксперты рассказали, сколько денег зарабатывают дворники и уборщицы в Москве

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Эксперты рассказали, сколько денег зарабатывают дворники и уборщицы в Москве
В России / Москва
Источник фото: коллаж Информинг

Многие люди со всей страны приезжают в Москву на заработки. Считается, что в столице гораздо проще найти высокооплачиваемую работу специалистам с любым образованием и стажем. Далеко не всегда надежды оправдываются, и нередко представителям самых разных профессий приходится трудиться за небольшой оклад. Рассказываем, какую зарплату предлагают дворникам и уборщицам в столице.

В одной из компаний уборщицам и уборщикам готовы платить 100–110 тысяч рублей в месяц. Здесь согласны взять на работу человека без опыта, а требования к нему невелики — просто качественно убираться. Сотруднику выдадут инвентарь и установят приложение, где он сможет брать заказы и отслеживать доход.

В столичное трамвайное депо требуется мойщик подвижного состава. Соискатель должен будет убирать вагоны, работая в сухом теплом ангаре. Взамен ему обещают бесплатное жилье, спецодежду и зарплату 70 тысяч рублей в месяц либо 140 тысяч рублей за 60-дневную вахту.

Дворнику в управляющей компании Москвы обещают платить 90 тысяч рублей за шестидневный рабочий график. Соискатель должен иметь опыт работы от одного года.

Впрочем, высокий оклад в столице готовы предложить далеко не всем дворникам: так, в ГБУ «Жилищник» требуется человек, готовый работать за 35 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Он должен убирать территорию от мусора и очищать ее ото льда и снега шесть дней в неделю.

Уборщице с опытом работы от года в частной клинике столицы предлагают до 48 тысяч рублей на руки. Ей нужно следить за чистотой пола, окон и зеркал, ухаживать за мебелью и фасадами, а также выносить мусор.

Всего 35 тысяч рублей на руки готовы платить мойщику-уборщику в университетской столовой. Сюда можно попасть без опыта работы. Сотрудник должен работать на кухне, проводя уборку и дезинфекцию помещений. Также в его обязанности входит мытье посуды. Уборщику-дворнику на автомобильной спецстоянке готовы предложить от 75 тысяч рублей на руки. Работать можно днем или ночью с перерывом на обед и отдых. Уборщики трудятся в составе бригады из пяти человек. В тексте вакансии также указано, что трудоустройство возможно только официальное, поэтому для иностранных граждан обязательно наличие патента.

Частная компания ищет уборщика территории на крупных предприятиях в Москве и за МКАД. Такому сотруднику обещают платить 72 240 рублей в месяц.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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