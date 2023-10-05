Тиктокер, который намеренно съел ленточных червей, боится за свою жизнь после заявления врачей

Тиктокер из Лос-Анджелеса поверг пользователей TikTok в шок, заявив, что он намеренно съел ленточных червей, поскольку думал, что из этого получится «хорошее видео».

23-летний парень захотел посмотреть, что произойдет, если он съест червей. Вскоре после этого Николя заметил неприятные побочные эффекты и поспешил к врачу.

«Когда пошел к врачу, он сказал, что существует высокая вероятность распространения червей в мозг. Некоторые черви вызывают судороги, повреждение мышц и потерю зрения, когда проникают в глаза. Паразиты могут убить меня, если я не буду действовать быстро».

Блогеру дали лекарство от ленточных червей и отправили домой. После этого парень предупредил других подписчиков, чтобы они не повторяли ту же ошибку.