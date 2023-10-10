«Самый толстый человек» Британии опасается, что умрет, если вовремя не сделает укол
«Самый толстый человек» Британии утверждает, что умрет, если Национальная служба здравоохранения не сделает ему чудодейственный укол по снижению веса.Джейсон Холтон из Камберли в графстве Суррей в свои 33 года весит 298 кг и уже перенес несколько инсультов.
Укол, содержащий активный препарат семаглутид, Национальная служба здравоохранения предоставляет для людей с ИМТ более 35.Однако из-за проблем с поставками тысячи британцев не смогли получить очередную дозу, включая г-на Холтона:
Предыдущие исследования показали, что данный препарат может помочь людям потерять почти одну пятую часть своего веса за 68 недель.
Отметим, около 38 процентов взрослых в Англии имеют избыточный вес, а еще 26 процентов страдают ожирением.Национальная служба здравоохранения сообщает, что ожирение обходится в 6,1 миллиарда фунтов стерлингов в год, хотя общая стоимость всех связанных с ним заболеваний, как полагают эксперты, намного выше.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
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