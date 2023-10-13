Нашлись пророчества ясновидящей Ванги на 2024 год, хотя есть одно большое «Но»

Ванга, всемирно известная болгарская ясновидящая, предсказывала третью мировую еще в 2010 году.
По сведениям Витки Петровски, помощницы Ванги по хозяйству, с 1996 года до смерти она просила записивать все ее слова. Витка это делала.
Одним из самых тревожных предсказаний - ядерная катастрофа от взрыва на атомной электростанции, что приведет к опустошению на планете.
К тому же, говорилось об использовании биологического оружия сверхдержавой, что повлечет за собой массовые жертвы у населения. Упоминался гигантский астероид и мощная магнитная буря с погасшем на три года солнце.
«44 президент Америки будет черным, последним. После него США развалится на юг и север...», - говорилось в предсказании.
После президента Барака Обамы избрали Дональда Трампа, а затем Джо Байдена.
В начале 1993 года провидица говорила, что СССР возродится в 21 веке, а Болгария будет в его составе. Однако этот прогноз также не оправдался.
Кроме того, записывала слова Ванги Бойка Цветкова. В предсказаниях ясновидящей были намеки на глобальную эпидемию «нового вирусного заболевания» в первом десятилетии 21 века. Мир узнал о Covid-19. Хотя предсказывала она смерть 100 млн. людей.
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