Обнародованы самые дорогие блюда в мире: стейк за $20000 и коктейль с бриллиантом за $18000
Мартини Diamonds Are Forever, которое подается в отеле Ritz-Carlton в Токио, украшено бриллиантом весом в один карат. Оно идеально сочетается с шикарной выпечкой, которая продается в одной из лучших в мире кофеен в Лондоне.
Бургер THE Golden Boy состоит из говядины, аляскинского камчатского краба и икры в булочке, украшенной сусальным золотом. Его подают в закусочной De Daltons Diner в Вортхейзене, Нидерланды, вместе с игристым вином Dom Perignon. Стоит такое удовольствие 4300 фунтов (примерно 4800 долларов).
Пицца Луи XIII, созданная итальянским шеф-поваром Ренато Виолой, имеет богатый список ингредиентов, включающий три вида икры, омаров и семь сыров. На приготовление самой дорогой пиццы ушло 72 часа, ее подавали на блюдах, выпущенных ограниченным тиражом.
Но самое дорогое блюдо можно попробовать в ресторане WALLY’s в Resorts World Las Vegas. Там подают самый дорогой стейк за 16500 футов (более 20000 долларов). Рибай, выдержанный 195 дней, весит 1700 гр, приправлен трюфельной солью и подается с соусом из черных трюфелей.
Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»
Обнародованы самые дорогие блюда в мире: стейк за $20000 и коктейль с бриллиантом за $18000
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