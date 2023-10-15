Обнародованы самые дорогие блюда в мире: стейк за $20000 и коктейль с бриллиантом за $18000

Мартини Diamonds Are Forever, которое подается в отеле Ritz-Carlton в Токио, украшено бриллиантом весом в один карат. Оно идеально сочетается с шикарной выпечкой, которая продается в одной из лучших в мире кофеен в Лондоне.

Бургер THE Golden Boy состоит из говядины, аляскинского камчатского краба и икры в булочке, украшенной сусальным золотом. Его подают в закусочной De Daltons Diner в Вортхейзене, Нидерланды, вместе с игристым вином Dom Perignon. Стоит такое удовольствие 4300 фунтов (примерно 4800 долларов).

Пицца Луи XIII, созданная итальянским шеф-поваром Ренато Виолой, имеет богатый список ингредиентов, включающий три вида икры, омаров и семь сыров. На приготовление самой дорогой пиццы ушло 72 часа, ее подавали на блюдах, выпущенных ограниченным тиражом.

Самый дорогой попкорн в мире, сделанный компанией Berco's в Чикаго, инкрустирован 23-каратными съедобными золотыми хлопьями. Банка такого лакомства стоит 2000 фунтов или 2400 долларов.

Но самое дорогое блюдо можно попробовать в ресторане WALLY’s в Resorts World Las Vegas. Там подают самый дорогой стейк за 16500 футов (более 20000 долларов). Рибай, выдержанный 195 дней, весит 1700 гр, приправлен трюфельной солью и подается с соусом из черных трюфелей.