Певица Екатерина Семенова раскрыла, как прошло ее воссоединение с мужем

Екатерина Семенова и Михаил Церишенко были счастливы до тех пор, пока певица не узнала об изменах супруга. Это стало для артистки большим испытанием. Она приняла решение закончить эти отношения. Недавно в СМИ появились слухи, что Семенова простила бывшего мужа. После болезненного расставания Екатерина столкнулась с депрессией, с которой боролась в течение нескольких лет. Певица с трудом пришла в себя. Она все время искала способ залечить душевные раны и начала занятия живописью.

А теперь выяснилось, что Михаил надеялся все это время на возможность вернуться. Комик умолял о прощении и дождался того момента, когда звезда смогла ему простить. Певица призналась, что не боится наступить на те же грабли, поэтому готова дать мужчине второй шанс.