В загородном замке Аллы Пугачевой снова наблюдается жизнь. Об этом сообщает издание «АиФ».

После того как чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) переселилась с детьми в Израиль, жизнь в их загородном замке в деревне Грязь надолго замерла. Однако очевидцы сообщают, что сейчас в особняке вновь стали раздаваться голоса и наблюдается движение.

Корреспондент издания, отправившийся в Грязь убедиться в этом собственными глазами, увидела прямо возле закрытых ворот дома две припаркованные машины. Чуть позже в калитку прошли незнакомые люди.

Замок окружает высокий и глухой забор, однако он — не помеха для звуков. Так, корреспондент смогла услышать за ним «громкий и тревожный звук, похожий на движение какой-то большой лебедки», а также плач ребенка, шаги, хлопанье дверями.

Жизнь в замке не замирала даже после отъезда его прежних обитателей

По рассказам местных жителей, жизнь в замке не замирала даже после отъезда его прежних обитателей.

«Там же персонал-то остался, слуги за домом следят, территорию убирают, газоны стригут, — пояснил один из соседей звездной четы. — Особо увеличившейся активности не видим. Однако мы стали замечать, что в замке по вечерам горит свет. Раньше не горел, раньше был обитаем только домик для прислуги».

Жители деревни признались, что надеются увидеть в замке Пугачеву и Галкина, при которых жизнь в деревне была интереснее, или уже новых жильцов.