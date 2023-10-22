«Явно не по плану»: Русские оказали неласковый приём сбежавшему из РФ Александру Ревве

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«Явно не по плану»: Русские оказали неласковый приём сбежавшему из РФ Александру Ревве
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Источник фото: @artur_pirozhkov

Русские оказали неласковый приём Александру Ревве. Артист, сбежавший из РФ после начала СВО, явно не ожидал такого.

Бывший КВНщик, который выступает на сцене под псевдонимом Артур Пирожков, не так давно вернулся в Россию. Шоумен появился на поминальном вечери памяти покойного Юрия Шатунова. Артист исполнил не самый известный хит «Глупые снежинки».

Впрочем, публика этот номер на ура не приняла. Напротив, у зрителей было много вопросов, почему он появился на сцене? Также всем присутствующим бросилась в глаза резко изменившаяся внешность Реввы.

Александр, который долгое время являлся секс-символом, выглядел уставшим, поседевшим. По всей видимости, жизнь за рубежом у него не такая гламурная, как в России.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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