«Не переживайте»: Лайма Вайкуле проболталась о своем бизнесе в России

В Федеральной налоговой службе на днях начали проверку компании Laimalux Rus. Лайма Вайкуле является в данной корпорации топ-менеджером. Проверка проводится по поводу подозрений в неуплате налогов.

В адрес латвийской певицы стали поступать многочисленные обвинения в лицемерии. В связи с этим Лайма решила прокомментировать эту ситуацию. Она дала интервью журналистам из Латвии.

«У меня ничего в России нет, я никто. Весь бизнес, который был, это мое имя, однако ничего не получала, не переживайте».

Нужно добавить, что все разговоры о бизнесе Вайкуле в РФ начались в минувшем году. Впрочем, сама знаменитость говорит, что отказалась давно от всех долей в нем.