«Песня года»: Названы имя звезд, которые примут участие в новогодних телепрограммах

Не так давно начались съемки новогодних программ. Один из самых важных проектов - «Песня года». Ее снимут 52 раз подряд. Телезрители смогут увидеть передачу уже 1 и 2 января 2024 года на канале «Россия».

Ведущими новогоднего шоу станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Как ожидается, на «Песне года» выступят певец SHAMAN, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Игорь Николаев, Ани Лорак, Люся Чеботина, а также другие.

Кроме того, 3 декабря 2023 года пройдет «Новая Песня года». На шоу споют Валя Карнавал, Люся Чеботина, Лариса Долина, Жассмин, певец Дава, Стас Михайлов, а также Любовь Успенская.