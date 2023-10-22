Выяснилось, что произошло с Евгенией Сабельниковой и как сложилась ее судьба

Звезда кинофильма «Горя бояться – счастья не видать» сыграла в СССР немало известных ролей. Затем Евгения Сабельникова неожиданно исчезла из кинематографа.

Как оказалось, в 1985 году артистка покинула «Мосфильм», перебравшись в Германию. За рубежом актриса встретила любимого мужчину. Она во второй раз вышла замуж, поэтому решила остаться за границей.

В Германии Евгения открыла школу актерского мастерства и русской культуры. Спустя несколько лет она издала собственную книгу.

Теперь у Сабельниковой все хорошо. Она в браке, у нее есть двое детей. У каждого ребенка своя собственная семья. В мае этого года знаменитости исполнилось 72 года.